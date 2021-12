Vitória aplica nova goleada na Copa São Paulo

A equipe sub-20 do Vitória jogou bem novamente e aplicou uma nova goleada em sua segunda partida pela fase de grupos da Copa SP. Venceu por cinco a zero o time do Globo-RN.

Luan e Flávio marcaram duas vezes cada para o Rubro-Negro baiano. Eron completou o massacre do Leão. Com o resultado, o Vitória chega a seis pontos e está praticamente classificado para a próxima fase devido ao saldo positivo de oito gols.

Na última rodada, os comandados do técnico João Burse enfrentam na terça o Primavera-SP às 15h (horário da Bahia), em Indaiatuba (SP).

adblock ativo