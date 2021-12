Vitória apela para a religião e treina parte técnica

Necessitado de pelo menos um empate para assegurar a sua volta à primeira divisão do futebol nacional, o Vitória apelou para a fé na manhã desta quinta-feira, 22: antes dos treinamentos, a delegação assistiu a uma missa na Igreja do Senhor do Bonfim, na cidade baixa.

O objetivo da visita à Colina Sagrada não poderia ter sido diferente: dissipar as más energias e pedir proteção para a partida decisiva do próximo sábado, 24, contra o Ceará, no Barradão.

Mudança no treino - Como a chegada à Toca do Leão foi depois do horário previsto (9h), o técnico PC Gusmão abriu mão de promover um treino coletivo e comandou apenas um leve trabalho técnico.

"Fizemos uma atividade mais leve nesta quinta-feira em função do desgaste de acordar mais cedo e de ir assistir uma missa, o que foi muito bacana. Acabamos chegando ao Barradão com um horário um pouco apertado", explicou o treinador.

O volante Michel, já recuperado do trauma na perna direita, participou normalmente das atividades e tem grandes chances de ir a campo no sábado.

Outro que também poderá aparecer no time titular é o atacante Dinei, que se destacou no treino da última quarta-feira, 21, e tem grandes chances de assumir a vaga deixada pelo suspenso Elton.

Para ajustar os últimos detalhes antes do duelo contra o alvinegro cearense, o elenco rubro-negro volta ao batente às 9h desta sexta-feira, 23.

