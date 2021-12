Vitória anuncia setor popular para jogos no Barradão

O Vitória anunciou uma novidade para seu retorno ao Barradão. Para a partida diante do Oeste nesta terça-feira, 8, o Rubro-Negro dará início ao processo de setorização nas arquibancadas do estádio. Com isso, será implementado uma zona popular que ficará localizada atrás do gol, localizado ao lado da torcida visitante.

De acordo com a assessoria do clube, o preço dos ingressos vão variar entre R$ 20 e R$ 40 (inteira) e R$ 10 e R$ 20 (meia). Além disso, a vendas para os novos lugares só iniciarão a partir das 8h por meio do site da futebol card ou nas bilheterias, 4 horas antes da partida.

O Leão tenta se reabilitar na competição e findar o jejum de cinco jogos sem vencer na Série B. Atualmente, a equipe comandada por Geninho ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos.

adblock ativo