Vitória anuncia retorno do técnico Ney Franco

Após 102 dias, Ney Franco retorna ao Vitória. Com a demissão do técnico Jorginho, a diretoria do clube não demorou muito para anunciar, nesta quinta-feira, 21, a volta do treinador do início da temporada e que deixou o Leão na quinta posição no Brasileirão 2013. Desta vez, a missão não é mais a busca do G-4, mas evitar o rebaixamento.

Assim como o acerto pelo retorno foi rápido, Ney Franco saiu do Leão, em maio, sem titubear. Após empate com o Bahia pelo Brasileiro, em 1 a 1, na Fonte Nova, o técnico aceitou a proposta do Flamengo e pediu demissão do Vitória, clube que teria vínculo até o final deste ano. Tudo isso ainda na quarta rodada da competição.

No Flamengo, a permanência do treinador foi rápida. Foram somente sete jogos e um aproveitamento de apenas 14%. Após a demissão, Ney decidiu tirar umas férias num lugar bem próximo ao Barradão: Costa do Sauípe. "Depois que ele saiu do Flamengo, Ney decidiu se resguardar um pouco, procurar descansar. Pediu um pouco de privacidade para ficar com a família e esquecer um pouco de futebol", disse Marcel Moreira, assessor do técnico.

Apesar de acertado, Ney Franco não assume o time contra o Figueirense, no Barradão. Começa apenas na próxima segunda. Quem comanda o elenco domingo é seu auxiliar técnico, Éder Bastos, dono de algumas polêmicas nos clubes que Ney passou. No São Paulo, em 2012, Éder foi criticado por alguns jogadores e tinha fama de mandar mais que Ney Franco. Na última passagem pelo Leão, entretanto, Éder parece ter se comportado bem e não entrou em atrito com qualquer atleta.

Para o presidente do clube, Carlos Falcão, a decisão de retomar o planejamento interrompido de Ney Franco "foi um acerto, tendo em vista a atual conjuntura que do time". "Optamos pelo treinador Ney Franco pelo seu conhecimento do elenco atual e pela confiança da diretoria em seu trabalho", resumiu o cartola.

O desafio de Ney Franco será grande e diferente do de 2013. Ano passado, o técnico assumiu o clube na 12ª posição e com um time arrumado, precisando apenas de pequenos ajustes. Desta vez, o cenário é precário. Quando pediu demissão, em maio, o Leão ocupava a 12ª colocação, mas o ex-treinador Jorginho deixou o clube na penúltima posição no Brasileiro.

Em contra-ponto, Ney terá algumas peças que desejava no primeiro semestre. Além do retorno de Escudero, tem jogadores ofensivos à disposição, como Aguiar e Caio, além da boa fase de Cáceres. Com Ney, o Leão sempre teve um perfil ofensivo, muitas vezes atuando até com três atacantes. Ney comandou o Vitória em 53 oportunidades e obteve um desempenho de 56%.

