Vitória anuncia retorno do atacante Rhayner

O Vitória anunciou nesta quarta-feira, 24, a contratação do atacante Rhayner para reforçar o time durante os campeonatos de 2018. Já com passagem pelo clube e conhecido pela torcida rubro-negra, o atletla de 27 anos foi um dos jodadores destaque na campanha do acesso a Série A, em 2015.

Com contrato assinado até dezembro deste ano, o atacante já está a disposição do técnico Vagner Mancini. Além do Vitória, Rhayner também já defendeu outros clubes brasileiros como Figueirense, Fluminense, Náutico e Ponte Preta.

Confira ficha técnica do jogador:

Rhayner Santos Nascimento

Naturalidade: Serra (ES)

Nascimento: 05.09.1990

Clubes: Grêmio Barueri, Marília, FC Cascavel-PR, Figueirense, Linense-SP, Tombense-MG, Náutico, Fluminense, Bahia, Ponte Preta, Kawasaki Frontale e VITÓRIA.

Pé: destro

Altura: 1,72m

