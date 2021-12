Vitória anuncia retorno do atacante André Lima

O Vitória anunciou nesta segunda-feira, 23, a volta do atacante André Lima, que teve passagem pelo clube em 2013. Na época, o jogador se machucou na primeira partida pelo clube e jogou apenas 12 minutos com a camisa do Rubro-Negro.

O atleta não perdeu tempo e já pediu para usar a camisa 99. André vai se integrar ao restante do elenco nesta quarta, 25, quando também será apresentado, às 15h.

Na última temporada, quando atuou pelo Atlético-PR, o atacante fez 14 gols.

Ficha do jogador

Nome: André Luiz Barretto Silva Lima

Nascimento: 3 de maio de 1985, no Rio de Janeiro (RJ)

Pé: Destro

Altura: 1,85m

Clubes: Vasco, Germinal Beerschot (Bélgica), Madureira, Sampaio Corrêa, Botafogo, Hertha Berlin (Alemanha), São Paulo, Fluminense, Grêmio, Beijing Guoan (China), Vitória, Avaí e Atlético Paranaense.

