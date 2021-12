Vitória anuncia retorno de preparador de goleiros

O Vitória apresentou nesta quarta-feira, 8, o novo preparador de goleiros do clube. Não tão novo assim, Luciano Oliveira Júnior, 46 anos, retorna ao Leão depois de seis anos. Ele chega do Athletico Paranaense, onde ganhou destaque por treinar o goleiro Weverton, que se tornou campeão olímpico nos Jogos disputados no Brasil e hoje é titular do Palmeiras.

Apresentado pelo presidente Paulo Carneiro, o objetivo de Luciano, além de treinar os goleiros do elenco profissional, será também comandar o projeto para formação de novos atletas para a posição.

Luciano Júnior revelou ânimo para começar a trabalhar e falou em priorizar ao máximo a redução de falhas dos goleiros. “É o que gosto, da responsabilidade, do desafio que está sendo lançado. O goleiro para atingir o máximo, atingir uma idolatria, não deve falhar. Mas as falhas, infelizmente, fazem parte de um processo. O que não pode acontecer é que sejam sucessivas. Nenhum ídolo é forjado com falhas sucessivas. As falhas sucessivas fazem com que ele fique no meio do caminho. Chego aqui com o pensamento de fazer com que os goleiros do Vitória falhem cada vez menos”, afirmou Luciano.

