Vitória anuncia rescisão de contrato do zagueiro Kanu

O Vitória oficializou, na tarde desta sexta-feira, 5, o acordo de rescisão de contrato com o zagueiro Kanu. Em nota oficial no site do clube, o Leão desejou sucesso ao atleta, que "no período em que esteve no clube, foi um profissional correto e dedicado".

O defensor, que tinha vínculo com o Rubro-Negro até 31 de dezembro deste ano, chegou ao Vitória em 2015, onde disputou apenas 16 jogos, voltando, posteriormente para a Bélgica. Em 2016, o zagueiro retornou ao Leão, onde fez 105 jogos.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

