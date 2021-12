Vitória anuncia renovação com revelação da base

O Vitória anunciou na tarde desta terça-feira, 6, a renovação de contrato do meia-atacante Luan, de 19 anos, revelação das divisões de base do clube. O novo vínculo com o jogador é válido até dezembro de 2020.

Luan se destacou na Copa São Paulo deste ano, na qual foi eleito como um dos melhores meias da competição. Em 2017, ele conquistou o título da Copa do Nordeste Sub-20, sendo o melhor jogador do campeonato.

Atual camisa 15 do elenco profissional Rubro-Negro, Luan fez a estreia na equipe durante o triunfo do último domingo, 4, contra o Jacobina, no Barradão.

