Vitória anuncia renovação com André Lima

Artilheiro do Vitória na temporada passada com 15 gols, o atacante André Lima, de 32 anos, renovou contrato com o Rubro-Negro na tarde desta quarta-feira, 17, e fica no clube até o fim do ano.

Será a terceira passagem de André Lima na Toca do Leão. O atleta, que vestiu a camisa rubro-negra em 2013 e 2017, atuou pelo Rubro-Negro em 44 jogos, alternando entre titular e reserva.

O atacante já está reintegrado ao grupo e à disposição do técnico Vagner Mancini.

