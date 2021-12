Vitória anuncia reforços para o elenco principal; Pet confirma reformas no clube

Em clima de preparação para o Ba-Vi deste domingo, que será de torcida única no Barradão, o torcedor do Vitória pode ficar mais tranquilo: o clube mostrou que está atrás de reforços.

Na quarta-feira, 28, no dia de apresentação do meia Carlos Eduardo – que também está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, apto a atuar –o diretor de futebol, Petkovic, confirmou que o clube está atrás do atacante Santiago Tréllez.

O diretor, no entanto, não gostou de saber que a imprensa baiana já suspeitava da vinda do colombiano.

“Não sei como vocês ficaram sabendo disso. Não deve ter sido por lá (Colômbia). Mas sim, temos interesse nesse atleta. Espero que ninguém atrapalhe as negociações”, disparou o dirigente.

Além de Tréllez e Carlos Eduardo, o Vitória pode anunciar ainda nesta quinta, 29, a contratação, por empréstimo, do zagueiro Wallace – que já está treinando com o elenco.

Questionado se a chegada dos novos zagueiros (além de Wallace, Ramon, que estava emprestado para o Maccabi Tel-Aviv, em Israel, retornou ao Rubro-Negro) seria um indício que Alan Costa não estaria nos planos do clube, Pet foi taxativo: “vocês viram, ele está treinando normalmente”.

Petkovic também falou sobre algumas mudanças que estão sendo implementadas no clube. Ele confirmou que o volante Flávio rescindiu o contrato, que terminava em outubro, porque recebeu uma proposta de fora do país. Flávio era um dos atletas da lista de jogadores que não seriam aproveitados pelo clube nesta temporada.

Preparado?

Mesmo com a polêmica envolvendo sua chegada, Carlos Eduardo não se mostrou abatido com o áudio do médico Gilson Meireles, em que dizia a um conselheiro do clube que não o traria por medo dele “estourar o joelho”.

Em vez de rebater o conteúdo do áudio, o meia reforçou o que tinha publicado nas redes sociais: que não sentia dores desde 2012, quando fez a cirurgia no joelho, e que atuou normalmente em todos os times que defendeu nos últimos dois anos – como o Flamengo e o Atlético-MG.

“Eu nem sabia desse áudio, um amigo me passou isso. Só posso dizer que estou bem, quase cinco anos que não tive problemas com o joelho. A confiança com os médicos do Vitória é 100%, e eu estou muito bem”, disse o jogador, que tem contrato é até o fim do ano.

Mesmo liberado para jogar, o meia não deve estrar no Ba-Vi – mas porque está sem ritmo de jogo. Em 2017, fez apenas três partidas pelo Galo.

Reformas

Petkovic ainda falou sobre reformas nas estruturas de base do Vitória: enxugou as categorias de sete para cinco.

Uma das sugestões foi extinguir o sub-18, já que, na visão do diretor, os melhores jogadores poderiam atuar no sub-20.

“O sub-20 vai ser uma categoria com jogadores que pode jogar a Taça São Paulo e que tem perfil profissional. Daremos mais espaço para quem tem mais talento”, explicou.

De acordo com o diretor, o Vitória deverá manter as categorias sub-13, sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20.

