Vitória anuncia reajuste no valor do plano de sócios

As alterações no plano de sócios do Vitória, uma das promessas de campanha do presidente Paulo Carneiro, entrou em vigor nesta segunda-feira, 8. Com a situação financeira delicada, as mudanças resultaram em um aumento de 20% nas tarifas cobradas mensalmente nos planos, além das alterações nas taxas de desconto dos ingressos para os sócios bronze.

Com isso, a direção do clube comunicou por meio de nta no site oficial que a carteirinha ouro sofrerá um aumento de R$ 20 nas mensalidades, sendo cobrado um valor de R$ 120. Mas as mudanças não param por aí. Se antigamente os associados desse plano tinham isenção no valor do estacionamento, agora terão que pagar o equivalente a 50%, ou seja R$ 10.

O plano que menos sofreu alteração foi o prata. A única mudança ocorreu no valor da tarifa que passou de R$ 50 para R$ 60. Já o sócio bronze teve um aumento de R$ 5 na mensalidade, além de reduzir a taxa de 70% do desconto no valor do ingresso, para apenas 30%. Ambos seguem com o 50% de desconto no estacionamento.

As mudanças já estarão válidas para a próxima partida do Leão, diante do Cuiabá, nesta terça, 9, às 19h15, no Barradão, pela 9ª rodada da Série B.

