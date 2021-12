Vitória anuncia que enfrentará o Palmeiras com uniforme da Chapecoense

Em meio à onda de homenagens e apoio à Chapecoense após o trágico acidente que vitimou boa parte da delegação, o Vitória anunciou nesta quinta-feira, 1º, sua contribuição. O clube baiano revelou que atuará na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, no próximo dia 11, em Salvador, com o uniforme da equipe catarinense.

Com isso, as duas equipes vão se enfrentar vestindo as cores da Chapecoense. O Palmeiras, primeiro a pedir para jogar com o uniforme dos catarinenses, vestirá o uniforme número 1, de cor verde. Já o Vitória trajará a segunda camisa da Chapecoense, de cor branca.

"O Leão deixará de lado a tradição do vermelho e preto e usará o uniforme alviverde da 'Chape'. O padrão número dois da equipe, predominantemente branco, será utilizado pelos atletas do Vitória. O adversário paulista usará o uniforme verde do Índio Condá", explicou em nota.

Além desta homenagem, o Vitória prometeu tributos às vítimas do acidente que passaram pelo clube rubro-negro ao longo de suas carreiras, casos dos jogadores Arthur Maia, Dener, Cléber Santana e Gil, do técnico Caio Júnior, do auxiliar Duca, do analista de desempenho Pipe Grohs e do comentarista Mário Sérgio.

Na madrugada da última segunda para terça, o avião que levava a delegação da Chapecoense e profissionais da imprensa para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, em Medellín, contra o Atlético Nacional, caiu. O trágico acidente deixou 71 mortos.

