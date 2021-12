Vitória anuncia parceria com a fornecedora italiana Kappa

O Vitória anunciou na tarde desta quinta-feira, 14, a parceria com a empresa italiana de materiais esportivos, Kappa. O contrato tem contrato vigente até o fim de 2021. A Kappa patrocina equipes como Napoli e Real Betis.

A data de lançamento dos novos uniforme será no dia 13 de maio, quando o Leão completa 120 anos de fundação. Atualmente, a fornecedora de materiais esportivos do Rubro-Negro é a Topper.

Além do uniforme para a equipe de futebol profissional, o contrato entre a Kappa e o Vitória terá material esportivo para as divisões de base e o futebol feminino. A marca italiana também desenvolverá modelos do 'dia a dia' para os torcedores do Leão.

