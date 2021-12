Vitória anuncia pacote com três jogadores de defesa

Alvo de muitas críticas no começo da temporada por ter perdido alguns jogadores para outros clubes no mercado do futebol, a diretoria do Vitória surpreendeu a todos nesta segunda-feira, 14: anunciou a contratação de mais três reforços para a temporada 2013, sendo eles dois zagueiros e um lateral-direito.

A diretoria do Leão acertou empréstimo junto ao Cruzeiro com o lateral-direito Marcos, de 23 anos, com o zagueiro Fabrício, atleta de 22 anos que estava no Vasco, e com o também defensor Cardoso, que chega à Toca do Leão após passagem pelo Alania FC, da Rússia.

Os dois zagueiros já fizeram exames médicos e já foram integrados ao elenco. Somente Fabrício foi apresentado oficialmente, no entanto. Nesta terça-feira, 15, Marcos e Cardoso deverão falar pela primeira vez como jogadores do Leão.

Com o anúncio, o Vitória chega agora ao número de seis novos reforços para a temporada: o clube já havia contratado os atacantes Lúcio Maranhão e William Henrique, e o defensor David Braz. O rubro-negro também conseguiu renovar o contrato do goleiro Deola por mais um ano.

Quem também está perto de fechar com o time baiano é o atacante argentino e ex-jogador do Flamengo Maxi Biancucchi, que expressou, em sua conta pessoal no microblog Twitter, a sua ansiedade por vestir a camisa rubro-negra. O jogador já estaria apalavrado com o clube e faltaria somente assinar o contrato.

Históricos - Formado inicialmente nas divisões de base do Real Salvador, Marcos teve os seus direitos federativos adquiridos pelo Cruzeiro e apareceu para o futebol graças à Raposa. Em 2009 e em 2011, o jogador atuou pelo Bahia. No time mineiro, fez 20 partidas pela equipe profissional. Além da Raposa e do Tricolor, ele também já passou pelo Ipatinga e pelo Itaúna, ambos do interior mineiro, pelo Avaí e pelo Atlético Goianiense.

Canhoto, o zagueiro Fabrício foi contratado em 2012 pelo Cruzmaltino, mas não conseguiu se firmar e acabou encostado no elenco do time carioca. Ele também já atuou pelo Cruzeiro, pelo Paraná, pelo Hoffenheim-ALE e pelo Atletico-PR.

Aos 28 anos, o zagueiro Cardoso chega ao Vitória com uma extensa bagagem internacional: desde 2006, atuava fora do Brasil. O jogador tem passagem pelo Estrela Amadora, de Portugal, pelo Pandurii, da Romênia e pelo Alania FC, da Rússia, onde jogou por último. Ele foi revelado pelo Comercial-SP.

