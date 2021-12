Vitória anuncia novo preparador de goleiros

As contratações do Vitória não param. A bola da vez é a contratação do novo preparador de goleiros do clueb, Luciano Júnior. Ele estava no Athletico-PR e, durante as Olimpíadas, teve papel importante no trabalho com o goleiro Weverton, medalhista de ouro com a Seleção.

Luciano Júnior iniciou sua trajetória como preparador aqui na Bahia, pela equipe da Catuense. Em 1997, durante a gestão de Paulo Carneiro, ele chegou ao Leão, onde trabalhou até 2013. Em seguida, se transferiu para o Furacão.

