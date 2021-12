Vitória anuncia novo gerente de futebol

Após a demissão do diretor de futebol Jorge Macedo ser anunciada na noite desta segunda-feira, 14, o Esporte Clube Vitória anunciou um novo gerente, trata-se de Alarcon Pacheco.

O profissional era diretor do CRB. Em sete anos no clube alagoano, foram seis títulos e dois acessos. Pacheco está em Maceió e irá acompanhar a estreia na Copa do Nordeste, nesta terça-feira, 15, às 22h30 (horário de Brasilia).

“Estou com uma expectativa muito grande em iniciar esse trabalho no Vitória. Sei da força e da grandeza do time e espero conquistar os objetivos traçados para temporada ao lado da torcida, Diretoria e atletas”, disse Alarcon Pacheco.

