Vitória anuncia novo fornecedor de material esportivo

O Vitória divulgou nesta sexta-feira, 4, que selou o acordo com a empresa Puma para fornecimento de material esportivo. Os valores da parceria não foram revelados e o contrato será válido pelos próximos quatro anos.

A empresa alemã fornece o material para Atlético-MG, Paysandu e Goiás, além de sete seleções que estarão na Copa do Mundo (Camarões, Chile, Costa do Marfim, Gana, Itália, Suíça e Uruguai).

Assim como ocorre com os outros clubes brasileiros, a Puma não irá ceder diretamente os equipamentos para o rubro-negro. A função ficará por conta da Filon Confecções, que vai receber as demandas do clube e distribuirá os uniformes nos pontos de venda.

A ideia é que os novos uniformes sejam apresentados no dia 13 de maio, quando o Vitória completa 115 anos. Até la, a equipe usará o mesmo uniforme projetado pela Penalty, quando expira o contrato, rescindido de forma amigável, que seria válido até o final de 2014.

adblock ativo