Vitória anuncia novidades no seu programa de sócios

Nesta sexta-feira, 1, o presidente do Vitória, Alexi Portela Júnior, reuniu jornalistas, dirigentes, funcionários e empresários na sala de imprensa da Toca do Leão para apresentar as novidades do programa "Sou Mais Vitória" para a temporada 2013.

Com as mudanças, os sócios poderão desfrutar do "Clube Leão de Vantagens", que dará desconto em produtos e em serviços, bem como do "Movimento por um Futebol Melhor", programa nacional que premia os torcedores de diversos clubes do País.

"Não tenho dúvidas de que, com essas empresas que se associaram para fazer este movimento e agora com o novo modelo de gestão do 'Sou Mais Vitória', temos condições de chegar ao número que estamos almejando. Pode ter certeza que, se botar na ponta do lápis, os descontos serão maiores que a mensalidade que o torcedor vai pagar", comentou Alexi Portela.

Na reformulação do programa, o Plano Ouro (de maior investimento) passa a custar R$ 960,00, que podem ser divididos em até 12 vezes. Quem adere a este plano tem direito a ver os jogos das cadeiras.

Já o Plano Prata custa a metade do Plano Ouro e dá direito a ver os jogos na arquibancada. O plano bronze, que custa agora R$280,00, dá a facilidade de comprar o ingresso pela internet.

O novo programa do "Sou Mais Vitória" tem também uma nova página na internet, onde o clube promete tornar mais acessível as opções de adesão e de renovação de planos, além de uma área exclusiva para sócios.

