Vitória anuncia mudanças na gestão profissional do clube

O Vitória anunciou neste domingo, 8, a contratação de uma empresa para avançar na gestão profissional do clube. Segundo o comunicado emitido através do Instagram, o Leão informa que a empresa é especializada em "compliance, governança e risco".

A empresa que prestará consultoria ao clube irá elaborar um código de conduta, que após a aprovação do Conselho Deliberativo, será colocado em prática "com a finalidade de orientar o procedimento dos colaboradores do clube".

Sobre o novo acerto, o presidente Paulo Carneiro falou da importância que a gestão terá para manter o Vitória em destaque no cenário esportivo. “A execução de um sistema de conformidade integra o conjunto de mecanismo que um clube secular como Vitória precisa ter para se manter grande no cenário do futebol mundial”, afirma Carneiro.

