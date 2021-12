Vitória anuncia lançamento do plano de sócios 'Ouro da Virada'

Anunciado pelo presidente Paulo Carneiro na última sexta-feira, o Vitória anunciou nesta quarta-feira, 1º, o lançamento do novo plano de sócio-torcedor. Intitulado como plano 'ouro da virada', a iniciativa visa contribuir para o momento de reestruturação que o clube vem atravessando em sua história.

De acordo com a assessoria do Leão, o novo plano dará os mesmo privilégios do plano ouro, além de permitir que o torcedor se associe pelo tempo de 10 anos e pagando um valor de R$ 7 mil, com um desconto equivalente a 51% do preço normal ao longo do mesmo período.

O pagamento poderá ser realizado em até três parcelas e será válida somente para os primeiros 300 torcedores que se associarem.

