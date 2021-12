Vitória anuncia Felipe Gedoz e mais dois novos jogadores

Nesta sexta-feira, 17, o presidente Paulo Carneiro usou as redes sociais para anunciar reforços na Toca do Leão. O dirigente confirmou as chegadas do zagueiro Zé Ivaldo, do Athletico-PR, e dos meias Felipe Gedoz, também do Furacão, e Wesley, do sub-20 do Palmeiras. Na mesma publicação, ele informou que nos próximos dias iria trazer novidades, “fechando o plantel da temporada”.

Gedoz teve destaque no primeiro semestre de 2017, mas perdeu espaço e esteve emprestado ao Goiás em 2018. Já Ivaldo é cria do clube e será cedido pela primeira vez.

Wesley é uma das promessas da base do Palmeiras. Em 2018, foi campeão brasileiro sub-20, ao vencer justamente o Vitória na final, e ficou marcado por ser expulso e provocar a torcida rubro-negra ao fazer dança provocativa.

