Vitória anuncia dois novos reforços para a temporada

O Vitória anunciou reforço duplo para a temporada 2019. O meia Ruy e o volante Wesley são as novas contratações do leão baiano para disputar os Campeonatos Brasileiro e Baiano, além das Copas do Nordeste e do Brasil.

Ambos os jogadores vieram por empréstimos. Ruy, que pertence ao Coritiba, e Wesley, que vem do Estoril de Portugal, ficam até o final da temporada.

Nesta sexta-feira, 4, o zagueiro Thales também foi apresentado, oficialmente, na Toca do Leão. Na ocasião, o atleta afirmou estar motivado em vestir a camisa rubro-negra. “Estou preparado para jogar nesse grande Clube que é o Vitória”, declarou.

