Vitória anuncia dispensa do zagueiro Edcarlos

O zagueiro Edcarlos será mesmo dispensado do Vitória. É o que garante o presidente do clube, Paulo Carneiro. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 6, durante apresentação do novo técnico do Leão, Carlos Amadeu. O atleta, que tem vínculo com o rubro-negro até novembro deste ano, está afastado desde o início da Série B

"Foi por decisão técnica, não cabe explicação. Decisão técnica é decisão técnica. Como ele é artilheiro, não joga de centroavante. No dia que você contratar porque ele é bom centroavante. Para mim, zagueiro é zagueiro. Se ele faz gol, não é problema meu. Eu conversei com Edcarlos, que é um grande cara, e ele vai ser desligado do clube definitivamente", disse, cartola.

Edcarlos tem 34 anos e foi contratado em janeiro deste ano. O defensor foi titular durante boa parte do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, quando fez 14 jogos e marcou quatro gols.

adblock ativo