Vitória anuncia contratação do lateral-esquerdo Bryan

O lateral-esquerdo Bryan é o novo reforço do Vitória para a temporada 2018. O jogador, que chega emprestado do Cruzeiro, fica no Rubro-Negro por um ano. O contrato foi selado na tarde desta quarta-feira, 10.

Aos 25 anos, Bryan chega para disputar a vaga na ala esquerda com Juninho. Bryan já treinava na Toca do Leão desde a última segunda, 8. O lateral tem vínculo com a Raposa até maio de 2019.

O próprio lateral anunciou o acerto em sua conta no Instagram: "Vamo que vamo. Agora é pra valer! #vaipracimaleao". Na mesma rede social, ele já havia se despedido do Cruzeiro no último sábado, 6.

Ele iniciou sua carreira na base do América (MG) e passou por clubes como Portuguesa (SP), Ponte Preta (SP) e Benfica, de Portugal. Na temporada passada, defendeu o Cruzeiro, onde foi campeão da Copa do Brasil.

O técnico Vagner Mancini tem mais um reforço na lateral esquerda rubro-negra: Bryan concluiu exames médicos e assinou contrato com o Vitória, por empréstimo, até dezembro de 2018. 🦁⚽️🔴⚫️ 🖥️ https://t.co/grPZajUr4V. pic.twitter.com/7ljmFRdJQq — E.C. Vitória (@ECVitoria) 10 de janeiro de 2018

