O Esporte Clube Vitória anunciou, na tarde desta sexta-feira, 18, a contratação do goleiro Elias, emprestado pela Chapecoense até o final de 2019. O atleta de 22 anos só poderá atuar no Brasileirão, já que as inscrições da Copa do Nordeste foram encerradas.

Sua carreira foi iniciada no Juventude - RS, ganhando destaque em 2016 , onde foi negociado com a Chapecoence - clube em que trabalhou com o atual técnico do Vitória, Vagner Mancini.

Vitória anuncia contratação do goleiro Elias

