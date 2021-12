Vitória anuncia contratação do atacante Denílson; atleta é o primeiro reforço do ano

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta sexta-feira, 5, a contratação do atacante Denílson como o primeiro reforço para os duelos da temporada de 2018. A apresentação oficial do jogador será na próxima segunda, 8, no Barradão.

O atleta de 22 anos realizou exames médidos e já está à disposição da comissão técnica, após assinar contrato com o rubro-negro .

Emprestado pelo Granada-ESP até o final do ano, Denílson foi um dos principais jogadores do Avaí (SC) no primeiro semestre de 2017. No decorrer da última temporada, ele foi contratado pelo São Paulo.

Confira a ficha técnica do atleta:

Denílson Pereira Júnior

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Nascimento: 18.07.1995

Clubes: Fluminense (RJ), Granada-ESP, Neftchi-AZE, Avaí (SC), São Paulo (SP) e VITÓRIA

