Vitória anuncia contratação de quatro reforços para temporada 2018

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta sexta-feira, 2, a contratação de quatro jogadores. O atacante Jonatas Belusso, o lateral Pedro Botelho, o meia alemão Alexander Baumjoham e o zagueiro Walisson Maia são os novos reforços do Rubro-Negro.

Belusso, que assinou contrato com o Vitória até 2019, foi um dos destaques no time do Londrina na temporada do ano passado. Nos 15 jogos disputados pelo clube paranaense, ele marcou 11 gols.

O lateral Botelho teve passagem pela divisão de base do Galícia e se profissionalizou no Figueirense-SC. Já o meia Alexander, revelado pelo Schalke 04, atuou no Borussia Mönchengladbach, Kaiserslautern, Hertha Berlin e Bayern de Munique, clubes considerados como de primeiro nível do futebol alemão. Ambos assinaram contrato com duração até 31 de julho deste ano.

O zagueiro Wallisson Maia, emprestado pelo Coritiba até o final da temporada, tem passagem pelo time do Ituano, Fortaleza, ASA, J.Malucelli, Boa Esporte e Atletico Sorocaba.

Fichas técnicas:

Jonatas Elias Belusso

Naturalidade: Francisco Beltrão (PR)

Nascimento:10.06.1988

Pé: destro

Altura: 1,76m

Pedro Roberto Silva Botelho

Naturalidade: Salvador (BA)

Nascimento: 14.12.1989

Pé: canhoto

Altura: 1,86m

Alexander Baumjohann

Naturalidade: Waltrop-ALE

Nascimento: 23.01.1987

Pé: destro

Altura: 1,78m

Walisson Moreira Farias Maia

Naturalidade: Natividade (TO)

Nascimento: 21.08.1991

Pé: destro

