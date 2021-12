Vitória anuncia contratação de novo lateral-esquerdo

A ausente concorrência pela titularidade com o lateral-esquerdo Mansur pode estar com os dias contados na Toca do Leão: o Vitória anunciou a contratação de um novo jogador para a posição nesta terça-feira, 23.

Trata-se de Danilo Tarracha, jogador de 28 anos que disputou a edição atual do Campeonato Paulista pelo Linense. A princípio, ele chega ao time baiano com contrato até o final do ano, mas pode prorrogar o seu vínculo com o clube.

O ala chegou a Salvador ainda nesta terça, mas ainda passará por exames médicos e deverá ser apresentado oficialmente somente durante a próxima quinta-feira, 25.

Histórico - Nascido a 22 de setembro de 1984 em Ribeirão Preto-SP, Danilo Vettori Amaro, o Tarracha, disputou 19 partidas no Paulistão e marcou dois gols.

Antes, acumulou passagens pelo Brasiliense, pelo América-RN e pelo Joinville. Tarracha iniciou a sua carreira no futebol do Catanduvense, clube do interior de São Paulo.

