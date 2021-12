Vitória anuncia contratação de lateral do Palmeiras

Como já havia sido informada anteriormente, o Vitória estava negociando a contração do lateral direito Matheus Rocha. No final da manhã desta terça-feira, o Leão da Barra anunciou oficialmente a contratação do jogador.

Matheus, que pertence ao Palmeiras, tem 20 anos e renovou o contrato com a equipe paulista até o final de 2019. O atleta chega ao clube baiano por empréstimo até o fim de novembro de 2019.

Em 2018, o lateral atuou em 43 partidas pela equipe Sub-20 do Porco e marcou 4 gols.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

