Vitória anuncia Claudinei Oliveira como novo técnico

Uma semana após a demissão de Ricardo Drubsky, o Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira, 17, Claudinei Oliveira como o novo treinador para a sequência da temporada. Ele desembarcará em Salvador nesta quarta, 18, para comandar o treinamento do time à tarde, e será apresentado oficialmente um dia depois.

O Rubro-Negro também confirmou que Carlos Amadeu é quem dirigirá a equipe contra o Confiança, no Barradão, às 22h, pela Copa Nordeste.

Claudinei foi demitido, na segunda, 16, do Atlético Paranaense após uma série de tropeços no Estadual. Seu maior feito à frente do Furacão foi alcançar a oitava colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele também acumula passagens pelo Santos, onde começou a carreira, Goiás e Paraná.

Em nota, o Leão divulgou o motivo da escolha do novo treinador. "Profissional jovem, com trabalho reconhecido já nacionalmente, Claudinei se encaixa no perfil do Vitória. É um estudioso, gosta de dar oportunidade a atletas jovens, principalmente formado na base, tendo revelado diversos garotos durante sua carreira no comando das equipes de base do Santos.

O paulista de Santos tem 48 anos e teve sua primeira oportunidade como treinador profissional em 2013 ao assumir o Santos após a saída de Muricy Ramalho.

adblock ativo