Vitória anuncia Agnaldo Liz como novo comandante da equipe sub-23

O Vitória tem novo comandante para o time sub-23. O nome anunciado pelo presidente Paulo Carneiro nesta quinta-feira, 28, é do velho conhecido Agnaldo Liz. Ele possui experiência pelo Leão como jogador e como técnico.

Durante a carreira como atleta, o ex-zagueiro acumulou duas passagens pelo clube. A primeira ocorreu entre os anos de 1991 e 1993, quando foi campeão estadual em 1992, e a última em 1996.

Após encerrar a carreira, em 2003, Agnaldo Liz foi convidado no ano seguinte pelo mesmo presidente da época, Paulo Carneiro, para comandar a equipe na temporada de 2004. Como treinador, ele foi novamente campeão baiano.

“Mais um desafio na minha carreira. Feliz por ter sido lembrado mais uma vez pelo presidente Paulo Carneiro para assumir o sub-23 do Vitória visando preparação para o Campeonato Baiano. Creio que o Vitória está no caminho certo e o ano de 2020 será fantástico. Precisamos trabalhar muito e contar com o apoio de todos”, comentou o novo comandante.

Segundo a assessoria do clube, Agnaldo chega a Salvador na segunda-feira, 2, quando começará os trabalhos na Toca do Leão.

