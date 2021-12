Vitória anuncia acerto com atacante Zé Love

O Vitória anunciou nesta sexta-feira, 2, a contratação do atacante Zé Love, de 28 anos, que estava no Al Shaab, dos Emirados Árabes. Ele desembarcará em Salvador ainda nesta noite e, após realizar exames médicos, assinará contrato até o fim deste ano.

Zé Love - que teve passagem pelo Genoa, da Itália, e clubes brasileiros, entre eles Palmeiras, Portuguesa, Santos e Cruzeiro - contou que não pensou duas vezes quando recebeu o convite do Leão. Ele elogiou a torcida, prometeu raça e entrega.

"Quando recebi o convite do Vitória, nem pensei duas vezes, até porque é um clube grande, com estrutura fantástica e uma torcida maravilhosa. Já joguei contra o Vitória no Barradão e sei da força de sua torcida. Podem esperar de mim muita raça e entrega. Estou muito motivado em ajudar o clube nesta Série A. Vou dar a vida em cada jogo com essa camisa", disse o atleta.

