Vitória anuncia a vinda do lateral Diego Renan, do Cruzeiro

O primeiro reforço para a reformulação do elenco rubro-negro para a Série B do Campeonato Brasileiro já tem nome: Diego Renan.

O lateral esquerdo de 25 anos não está sendo aproveitado pelo Cruzeiro e será emprestado até o final deste ano. Ele chega para substituir os contestados Euller e Mansur, ambos com possibilidade grande de serem emprestados para outros clubes.

A diretoria rubro-negra informa que mais dois atletas estão bem próximos de serem contratados. Ela não falou em nomes, mas não descartou que um deles pode ser o zagueiro Antônio Carlos, do São Paulo, principalmente após a eliminação do Tricolor no Campeonato Paulista.

Polivalente

Apesar de ter como posição definida a lateral canhota, Diego Renan também pode atuar na ala direita. Ele teve papel fundamental no Vasco durante a conquista do acesso à Série A, na temporada passada.

Diego Renan atuou em 31 dos 38 jogos do Alvinegro na Segunda Divisão. Curiosamente, ele iniciou a temporada na lateral esquerda, mas finalizou 2014 como titular no lado oposto. O jogador estava cogitado para permanecer no Vasco, mas, depois das últimas eleições para presidente do clube, acabou não renovando seu empréstimo.

Desde que retornou ao Cruzeiro no final do ano passado, Diego Renan ainda não jogou. Sua rotina na Toca da Raposa era apenas de treinos, mas sem partidas para pegar ritmo de jogo. A última vez em que entrou em campo foi no dia 29 de novembro de 2014, na derrota do Vasco para o Avaí por 1 a 0, em Santa Catarina.

Diego Renan de Lima Ferreira nasceu em Surubim, Pernambuco. Foi descoberto pelo time mineiro quando tinha 14 anos e jogava num clube local chamado Cara & Coroa. Transferiu-se para as categorias de base cruzeirenses e conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2007, subindo para o time principal em 2008. Permaneceu no Cruzeiro até 2012, quando foi emprestado para o Criciúma.

Além de Mansur e Euller, o Vitória ainda conta com Juan, que permanece treinando em separado, sem resolver sua rescisão contratual.

