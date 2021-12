Vitória anuncia a escolinha 'Academia do Leão'

O Vitória anunciou nesta semana a 'Academia do Vitória'. O projeto de escolinha de futebol própria do Clube será na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

A Academia do Vitória será para crianças e adolescentes (meninos e meninas), de 4 a 15 anos, separados por turmas. Para a turma 1 (10 a 15 anos) o valor mensal será de R$130, com treinos segundas e quartas, pela tarde. A turma 2 (4 a 9 anos) terá a taxa de R$65 (desconto de 20% para sócio SMV), com treinos aos sábados, pela manhã. Camisa, short e meião custarão R$100.

As matrículas serão feitas na Loja do Barradão entre 9h às 12h e 13h às 17h. As aulas começam no dia 30 deste mês. Para mais informações (71) 98299-7592.

