Vitória anuncia a contratação do atacante Marinho

O Vitória confirmou na tarde desta segunda-feira, 25, o acerto com o atacante Marinho. O atleta de 25 anos, que atualmente defendia as cores do Cruzeiro, é a sexta contratação do rubro-negro para a temporada.

Ele chega nesta terça-feira, 26, para a realização de exames e tem contrato com o Vitória até o final do mês de dezembro deste ano. O vice-presidente Manoel Matos, comentou que já estava tudo acertado entre clube e jogador, mas a negociação ainda não podia ser revelada. "A gente vem negociando há algum tempo, e essa é uma operação que envolve empresário, jogador, além do próprio Cruzeiro. Então a gente teve que tomar todos os cuidados para só anunciar quando tudo já estava acertado. Não foi estratégia de marketing", garantiu.

Matos confirmou também que o salário do atleta é alto, mas que tudo foi planejado. "Continua a medida de austeridade adotada pelo clube. O Vitória está dando passos do tamanho das suas pernas. Traremos outros jogadores que têm o perfil, que possam ajudar o elenco e que nós possamos pagar", disse.

Quem comemorou a chegada do atleta é o presidente do Vitória, Raimundo Viana. Em conversa com A TARDE ele revelou que Marinho era um desejo antigo. "É um jogador veloz, finaliza bem as jogadas e a expectativa é muito positiva", comentou o mandatário.



O jogador que ainda tem vínculo com o Cruzeiro, vem por empréstimo e tem contrato até dezembro de 2016. O pagamento do salário do jogador será dividido entre os dois clubes. Ele será apresentado ainda nesta terça, durante o amistoso entre Vitória x Tianjin Quanjian, na Arena Fonte Nova.

Destaque

Marinho iniciou a carreira no Fluminense ainda em 2008. Porém, o atacante se tornou destaque no Ceará, onde ganhou fama nacional após uma entrevista enquanto atuava pelo "Vovô". Na oportunidade, ele se mostrou surpreso com a sua suspensão automática, depois de ter tomado o terceiro cartão amarelo, durante a comemoração de um dos gols que marcou em duelo contra o Santa Cruz, no Castelão, ainda pela Série B.

Ele vinha dando normalmente os esclarecimentos sobre a partida para a imprensa, quando perplexo, deu uma breve declaração que rendeu memes e vídeos na internet.

Thiago Conceição* Vitória anuncia a contratação do atacante Marinho

*colaborou Juliana Lisboa

adblock ativo