Vitória antecipa venda de ingressos para confronto com Figueirense

A vendas dos ingressos para o confronto entre Vitória e Figueirense, no próximo sábado, 2, às 16h30, no Barradão, foram antecipadas pelo clube e se iniciam nesta quarta-feira, 30, através da internet e nas lojas legalizadas do Rubro-Negro.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para arquibancada, e R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) para cadeiras. As vendas nas bilheterias do Barradão acontecem somente no dia do jogo.

>> Mesmo na luta contra o Z-4, Vitória tem 3ª melhor média de público

Vitória e Figueirense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro Série B, em partida válida pela 32ª rodada. Atualmente na 15ª colocação, o Leão tem a missão abrir vantagem em relação à zona de rebaixamento. O Rubro-Negro baiano soma 36 pontos, e faz um confronto direto com o Figueirense, o primeiro do Z-4 com 32 pontos conquistados.

