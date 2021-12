Vitória alega alto salário e não renova com Deola

O goleiro Deola não vestirá mais a camisa rubro-negra. Capitão do primeiro semestre, a última terça-feira, 3, foi o último dia do atleta no Barradão. A diretoria não se interessou na renovação de um dos principais líderes que passaram pelo clube nos últimos anos.

"Não queria sair. Fico muito triste com minha saída de um clube que tive momentos maravilhosos. Cresci muito profissionalmente e gostaria de contribuir mais. Voltamos à Série A, fomos campeões baianos e ganhei a chance de ser capitão. Muito triste...", disse Deola.

O ano começou bem para o até então camisa 1 do Leão. Com a saída de Uelliton, Deola herdou a braçadeira de capitão e descobriu algo inédito. "Aprendi que ser capitão não é apenas ter aquela faixa no braço. É preciso ser líder dentro e fora de campo. Descobri isto aqui e coloquei a cara para bater em momentos de crises no time. Porém, não cabe mais falar sobre isto", revela o goleiro.

O capitão teve um primeiro semestre perfeito, sendo ovacionado pela torcida e participando dos primeiros Ba-Vis na Fonte, incluindo os 7 a 3 na partida de ida na final do Campeonato Baiano. Foi justamente o último momento bom dele na temporada.

Na véspera da partida de volta contra o rival, no Barradão, Deola fraturou o pulso no treino, em maio. Foram quase cinco meses de recuperando da cirurgia no local. Porém, mesmo depois de recuperado, Deola não foi requisitado.

"Quero deixar bem claro ao torcedor que eu já estava recuperado há dois ou três meses. Não sei se foi por opção técnica ou foi decisão da diretoria, mas não estava sendo aproveitado. Foi alegado que meu salário era muito alto. Respeito a decisão", completou.

Números

Deola fez 43 jogos com a camisa do Vitória, levando 45 gols. Um número crucial para quem chegou com o objetivo de acabar com uma crise no setor. Oriundo do Palmeiras, o goleiro entrou no time no lugar de Douglas, goleiro da final do Baiano de 2012. O antecessor falhou nos gols do rival Bahia.

