Vitória alcança terceiro lugar em Mundial de Futevôlei

A equipe de futevôlei do Vitória participou no último fim de semana, dias 15 e 16, do Campeonato Mundial de Futevôlei 3 x 3, na cidade de Caldas Novas, em Goiás, e atingiu uma marca histórica: as meninas do Leão terminaram o torneio em terceiro lugar e, de quebra, garantiram vaga no Mundial da Tailândia, em agosto.

O grupo rubro-negro foi formado pela baiana Many Gleize, junto com as capixabas Lane Matos, Rayana Servale e Thays Santos. O trio venceu os três jogos da fase classificatória, batendo o Boca Júniors (Argentina), o Braga (Portugal) e o Atlético Goianiense.

O time caiu somente na semifinal, quando foi batido pelo Flamengo por 25 x 17. Na disputa do terceiro lugar, o Vitória enfrentou novamente o time goiano e bateu mais uma vez, garantindo o bronze na competição.

Além do Vitória, Boca, Braga e Atlético-GO, o Campeonato Mundial de Futevôlei teve a participação do Flamengo, Corintians, São Paulo, Náutico, Racing (ARG), Santiago Wanderers (CHI), Maccabi Peta (Israel), Ajax ( HOL), SS Lazio Roma (ITA), Penharol (URU), Montreal ( CND), Três de Fevereiro (PAR), Aurora (BOL).

