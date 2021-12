Vitória ainda não recebeu propostas por Marinho

A lista de clubes interessados em contratar Marinho só faz aumentar. O interesse de Flamengo e Santos já era de domínio público há algumas semanas. O Botafogo também chegou a se manifestar, mas recuou devido aos altos valores. No início da semana passada, foi a vez de se tornarem conhecidas sondagens do Grêmio, de um clube da China e de um dos Emirados Árabes.

Contudo, A TARDE apurou que o Vitória aguarda, mas até aqui nenhuma proposta oficial chegou ao clube, dono dos direitos federativos e de 50% dos econômicos de Marinho. Membros da diretoria tem comentado que “há muito boato circulando publicamente”.

Por enquanto, quem está ouvindo as sondagens e propostas pelo atleta é somente seu empresário, o gaúcho Jorge Machado, que já admitiu a conversa com os clubes citados. Contudo, as negociações ainda não evoluíram para os valores que agradariam ao Vitória. Por isso, nenhuma proposta foi oficializada.

A intenção do Rubro-Negro é liberar Marinho só em caso de pagamento do valor integral da multa rescisória do contrato do jogador, que é de 5 milhões de euros (R$ 17,8 milhões). De acordo com o contrato, do valor, metade ficaria com o Vitória, 30% com o Cruzeiro, que vendeu o atacante ao Vitória, e 20% com o empresário.

O Flamengo teria chegado a colocar uma lista de atletas disponíveis ao Vitória para ajudar a integrar os R$ 17,8 milhões. Sinval Vieira, diretor de futebol do Leão, declarou: “Nosso interesse é receber o valor da multa. Nós poderíamos conversar com outro clube sobre envolver mais jogadores na negociação, porém acho difícil, pois os atletas que nós teríamos interesse os outros clubes não devem liberar”.

Quem pode se dar bem na história é o Santos, que pretenderia incluir na negociação o centroavante Rodrigão, que interessa ao Vitória. O clube paulista pensaria em pagar cerca de R$ 15 milhões da multa e ceder os direitos de Rodrigão. A proposta, porém, ainda não chegou ao Vitória.

