Vitória aguarda retorno do lateral Caíque Sá

A recuperação do lateral-direito Caíque Sá de uma entorse no tornozelo é a única dúvida do Vitória para a partida de domingo, 5, no Maracanã, contra o Vasco, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogador já realizou algumas atividades no campo durante a semana, mas ainda não é certeza para a partida.

O atleta já se sente melhor depois do trauma sofrido no local na partida passada, contra o Atlético-GO, e está em evolução da lesão.Nesta sexta-feira, 3, ele fez um trabalho separado do restante do elenco e será observado até este sábado, 4, para saber se terá condição ou não de enfrentar o Vasco.

Para aumentar ainda mais o mistério, Mancini fechou o treinamento e não deu pistas de quem deve começar jogando. Caso Caíque não se recupere por completo a tempo, quem deve atuar pela direita é Patric, substituto natural da posição.

Concentração

Quem não é dúvida e está confirmado no flanco esquerdo é Juninho. Titular absoluto, ele acredita que o que está faltando para o time voltar a vencer é concentração. “A gente vem pecando nos detalhes, na concentração. Os últimos jogos mostraram isso. Só o trabalho pode reverter essa situação”, indicou Juninho.

“A gente não vem com resultados positivos agora, mas sabe o que a gente está fazendo no campeonato. A gente começou a transformar um pouco a situação do Vitória e sabe o que tem de fazer para conseguir permanecer na Série A. Está todo mundo ciente disso, e o que tem que fazer é trabalhar. Se assim não está dando, tem que trabalhar mais. Só assim para a gente sair dessa situação”, completou o lateral.

Em 19º e com 34 pontos, o Vitória precisa vencer para tentar sair da zona do rebaixamento do Brasileirão. Um problema para o Rubro-Negro é que o rival deste domingo está há sete partidas sem perder, a maior sequência atualmente no campeonato. Apesar disso, foram quatro empates e apenas três triunfos no período.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

