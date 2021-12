Vitória aguarda dinheiro para liberar Gabriel Paulista

O Vitória já recebeu a proposta para a venda de Gabriel, aceitou e falta apenas o dinheiro na conta para o zagueiro Gabriel trocar o Vitória pelo Vasco. Apesar da diretoria não informar oficialmente, o valor chega aos R$ 4 milhões, à vista.

"Quando o valor estiver devidamente depositado na nossa conta, liberamos o jogador. Enquanto isto não acontece, ele segue treinando no Vitória", assegurou o diretor de futebol, Raimundo Queiroz.

Time - Enquanto Gabriel Paulista não é liberado oficialmente, o técnico Caio Júnior segue contando com o atleta. No treino da última quarta-feira, 13, Gabriel foi testado no lugar do machucado Victor Ramos. Caso o prata da casa seja vendido, David Braz vira a melhor opção. Na esquerda, Mansur voltou a ser colocado como titular na lateral esquerda, enquanto Marcos ficou na reserva.

adblock ativo