Vitória agressivo contra o Sport no domingo

O técnico Ney Franco vai partir para cima do Sport na Ilha do Retiro. "A equipe vai ser montada para jogar ofensivamente em busca de uma vitória", disse o técnico nesta sexta-feira, 10.

Sem Cáceres e Escudero, vetados por lesão pelo departamento médico, ele vai escalar o time com Dinei, Edno e Vinícius no ataque. "Eu queria ter a dor de cabeça de definir a equipe com Cáceres e Escudero à disposição. Com a saída deles criou-se um espaço para utilizar Dinei e Edno juntos", afirmou Ney Franco.

Ele também explicou que Edno pode jogar um pouco mais atrás chegando, ao ataque.

