Vitória afasta atacante Léo Ceará pela segunda vez na temporada

A diretoria do Esporte Clube Vitória decidiu afastar, pela segunda vez esse ano, o atacante Léo Ceará das atividades do clube.

O atleta, que vive um impasse em relação a sua renovação contratual com o Rubro-Negro, já havia sido afastado pela direção do clube em janeiro. Com acordo até dezembro deste ano, o futuro do jogador deve ser longe da Toca do Leão.

A partir da próxima segunda, 6, o atleta passará a treinar separadamente do restante do elenco, no período da tarde. Cria da base, o jogador que já possui 49 jogos e 11 gols pelo Leão, foi promovido ao time principal do Vitória em 2014.

