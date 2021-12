Vitória admite sondagem por ex-atacante do Palmeiras

Depois de especulações terem tornado público que Nilmar e Adriano Imperador estariam acertados com o Vitória, o nome de mais um atacante surgiu nesta terça-feira, 19, como pretendido pelo rubro-negro: o de Edmilson, jogador de 30 anos que estava no Al-Gharafa, do Catar.

De acordo com o presidente Alexi Portela Júnior, o clube já sondou Edmilson, mas as negociações ainda não teriam avançado a ponto de garantir que o jogador chegue à Toca do Leão na próxima quinta-feira, 21, como já foi veículado por alguns veículos da imprensa.

"Já houve uma sondagem, sim. Quem está tocando isso é o Raimundo Queiroz. Mas ainda não tem nada certo e eu posso garantir que ele não chega na quinta-feira", disse o mandatário rubro-negro.

Se for mesmo confirmado, o atleta será o 16º reforço do Vitória para a temporada 2013. Ele chegaria para disputar posição com Marcelo Nicácio, Lúcio Maranhão e Dinei, atuais centroavantes do Leão.

Histórico - Nascido a 15 de setembro de 1982, em Salvador, Edmilson dos Santos Silva foi revelado pelo Palmeiras. Em 2004, se transferiu para o futebol japonês e já soma pouco mais de oito anos no futebol do exterior.

Em 2012, o jogador chegou ao Al-Gharafa e, em dez partidas, fez quatro gols. Em seguida, pelo Tokyo, do Japão, clube para o qual teria sido negociado por empréstimo, também disputou dez jogos e marcou outros dois tentos. Edmilson havia passado também pelo Albirex Niigata e pelo Urawa Reds, ambos do Japão.

