Vitória adia apresentação do atacante Giancarlo

Autor de 19 gols, o ex-jogador do Ferroviário e maior goleador do Brasil em 2013 já está na Toca do Leão: nesta segunda-feira, 22, Giancarlo deu início a uma bateria de exames antes de assinar contrato com o Vitória.

Mas o rubro-negro não conseguiu cumprir a agenda de exames e adiou a apresentação do atacante para a manhã desta terça-feira, 23, após o último treino antes de a delegação embarcar para Senhor do Bonfim, local do jogo contra o Feirense.

Com o Ferroviário em situação complicada no Campeonato Cearense, Giancarlo deixou o clube na última quinta-feira, 18, e passou a ser apontado, desde então, como novo reforço do Vitória.

Pretendido também por outros grandes times do futebol nacional, o jogador teria assinado um pré-contrato com o time baiano. No início, o rubro-negro negou a contratação, mas acabou por confirmar o acerto.

Ao lado de Pedro Oldoni, de Maxi Biancucchi e de Lúcio Maranhão, Giancarlo é o quarto atacante contratado pelo Vitória para a atual temporada.

Histórico - Nascido a 14 de janeiro de 1990, Giancarlo Lopes Rodrigues tem 1,95m de altura e, em 26 partidas disputadas em 2013, marcou 19 gols. Antes do Ferroviário, o jogador teve passagens pelo Taubaté e pela Ferroviária, ambos de São Paulo.

