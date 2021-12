Vitória acredita que pode reverter favoritismo do líder Corinthians

Mesmo o mais otimista dos torcedores do Vitória sabe que a missão deste sábado, 19, é a mais difícil do time no Campeonato Brasileiro até agora: o Rubro-Negro enfrenta no Itaquerão, às 16h, o líder invicto do torneio, o Corinthians.

A situação realmente não é das melhores para o Leão. Com 19 pontos, a equipe voltou à vice-lanterna do torneio e precisa muito de um resultado positivo para sonhar em permanecer na Série A.

Do outro lado está o Corinthians, líder disparado que ainda não perdeu no campeonato e soma impressionantes 47 pontos. Separados por 18 posições na tabela – e 28 pontos, mais do que o Vitória somou em todo o Brasileirão – não há como negar que a expectativa é que o Timão mantenha sua invencibilidade.

Ainda assim, há motivos para acreditar que o Vitória pode, sim, desbancar o líder e favorito, e voltar de São Paulo com três pontinhos preciosos na bagagem.

O primeiro deles é que, para a partida, Mancini volta a ter seu time principal. Wallace e Yago, que desfalcaram a equipe no último jogo, em que o Leão perdeu para o Avaí, em casa, por 1 a 0, retornam para compor a defesa e o meio-campo, respectivamente.

Com os dois como titulares, o Vitória de Vagner Mancini ainda não perdeu. Em três jogos, foram um empate – contra o Cruzeiro, no Mineirão – e duas vitórias – contra a Ponte Preta, em casa, e sobre o Flamengo, na Ilha do Urubu.

O próprio Mancini disse que escalou novamente os jogadores por conta disso. “O time é o mesmo, exatamente aquele que vem jogando, com a volta do Wallace e do Yago. Foi o time que me deu mais resultado e é importante mexer o menos possível”, disse o treinador, que ainda apontou Wallace como forte liderança.

A segunda razão é que o Vitória vem de boa exibição contra equipes maiores, e mostrou que jogar como azarão pode ser algo bom. A última vez em que enfrentou um grande adversário, e fora de casa – o Flamengo – venceu.

Recentemente, o Vitória também enfrentou o Cruzeiro como visitante e fez boa exibição, voltando para casa com um empate importante.

A terceira é que o Vitória tem um aproveitamento melhor fora de casa do que no Barradão. Quando jogou longe dos seus domínios, venceu três partidas, empatou duas e perdeu quatro, com 11 pontos somados de 27 disputados. Um aproveitamento de 41%.

No Barradão, a campanha é bem pior: venceu apenas duas partidas, empatou duas e perdeu sete. Somando oito pontos de 33 disputados, o aproveitamento é de 24%.

Do outro lado

Mesmo invicto, o Corinthians também teve jogos em casa em que não foi bem. Das últimas três partidas no Itaquerão, empatou duas e ganhou uma. E levou gol em todas: nos empates com Flamengo (1 a 1) e Atlético-PR (2 a 2) e no recente triunfo sobre o Sport (3 a 1), no último sábado, 12.

Mesmo ciente de que o Corinthians é o time a ser batido, Mancini disse estar confiante. “Eu uso até como referência o jogo diante do Flamengo, em que a equipe marcou muito bem, saiu em velocidade no contra-ataque, teve posse de bola na hora que o jogo permitiu. E isso é importante. Arrumamos bem a equipe, mostramos ao atleta que vale a pena estar aplicado no esquema tático que vem dando certo. Diante de tudo isso, estou confiante. Sei que vamos enfrentar o líder, o time que melhor joga no Brasil hoje, o mais eficiente nesse sentido, mas acredito que vamos fazer uma boa partida”, previu.

Corinthians x Vitória - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Itaquera, em São Paulo (SP)

Quando: Sábado, 19, às 16h

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa) e Cristhian Passos Sorence (triode GO)

Corinthians - Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Vitória - Fernando Miguel, Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Uillian Correia e Yago; Neilton, David e Santiago Trellez. Técnico: Vagner Mancini.

