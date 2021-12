Vitória acredita na reviravolta nos jogos como visitante

Quando a situação em casa não está boa, a melhor opção é arrumar as malas e respirar novos ares. Esta medida, que tem sido proveitosa para o Vitória, dará chance de melhora novamente nas próximas duas rodadas da Série B. O time vem de levar 3 a 1 do Náutico, de virada, no Barradão. Foi a terceira derrota como mandante.

Logo ao estrear na Segundona, em maio, caiu diante do Sampaio Corrêa por 2 a 0. Após protestos e conflito entre torcida e Polícia Militar, viajou à paulista Osasco para bater o Oeste por 2 a 1. O segundo revés foi para o Botafogo, em setembro, por 2 a 1, com gol sofrido nos acréscimos. Em seguida, o Rubro-Negro ganhou do Criciúma por 3 a 2, em Santa Catarina.

Essas duas reações imediatas às decepções em casa são bons exemplos para o Leão acreditar em bons resultados nos próximos dias. A equipe baiana enfrentará o Macaé, no sábado, no interior do Rio de Janeiro, e o América-MG, em Belo Horizonte, uma semana depois.

Contra esses mesmos adversários, o Vitória também frustrou seus torcedores no final do primeiro turno, no Barradão. Foram dois empates, respectivamente por 0 a 0 e 1 a 1. Porém, o time venceu as duas partidas posteriores, ambas fora de casa, diante de Ceará e Luverdense.

"Foi muito triste perder daquele jeito diante do Náutico. Não adianta criar situações que não existem para explicar o tropeço. Estão todos felizes por jogarem no clube, mas tristes pelos últimos resultados. Mas tenho a certeza de que venceremos no Rio, contra o Macaé. Daremos a resposta novamente fora de casa", afirmou o presidente do clube, Raimundo Viana, garantindo que não existe atrito sobre premiações pelo acesso. "Está tudo acertado desde julho", acrescentou.

Entre os 20 clubes da Segunda Divisão, só o líder Botafogo possui melhor campanha como visitante do que o Vitória, que, em 16 jogos, venceu seis vezes, empatou cinco e perdeu outras cinco, com aproveitamento de 47%.

Para reforçar ainda mais a esperança de um triunfo rubro-negro, o Macaé é um dos piores mandantes, com rendimento de 50% da pontuação em casa. Ganhou seis partidas e perdeu quatro. Mesmo assim, requer cuidados. Não perde no seu reduto há quatro jogos. Venceu os dois últimos confrontos.

Barradão

Após a sequência de dois jogos fora, o Leão faz mais dois seguidos em casa. Contra o Ceará, no dia 14, o horário, antes marcado para 20h (horário da Bahia), mudou para as 16h30, no Barradão.

Depois, na penúltima rodada, o Vitória finaliza a temporada em casa contra o Luverdense, provavelmente na Fonte Nova. "Existe um apelo para que seja na Fonte. Não é nenhuma novidade que os atletas e nosso treinador preferem a Fonte. Esperamos que este jogo seja festivo, com o Vitória já assegurado na Série A", afirmou Raimundo Viana.

