Vitória "acorda" no segundo tempo e goleia o Bahia de Feira

O Vitória e Bahia de Feira entraram "mornos" no jogo no Barradão neste domingo, 4, mas o intervalo de 15 minutos foi suficiente para o Vitória recompor as energias, dar outra cara ao jogo e marcar 3x0 contra o Bahia de Feira, na 4ª rodada do Campeonato Baiano. Com gols de Neílton - cobrança de pênalti, Kanu e Denílson, o time Rubro-Negro goleou o time visitante e segue na liderança da competição.

Já era de se esperar que a partida fosse muito competitiva já que se tratava de um duelo entre o líder e vice-líder. O Bahia de Feira, que vinha invicto com duas vitórias e um empate, perdeu a invencibilidade depois de tomar três gols com pequenos intervalos de minutos no segundo tempo. O Vitória, que fez um primeiro tempo com muitos erros e sem nenhum gol, recuperou as chances perdidas na volta do segundo.

A próxima partida do Rubro-Negro será pela Copa do Brasil, contra o Globo (RN), na quarta-feira, 7. Já no próximo sábado, 10, o Vitória enfrenta o ABC, às 16h, no Estádio Maria Lamas Farache,em Natal, pela Copa do Nordeste.

O Jogo

Sem muitas finalizações por parte das duas equipes, principalmente do time mandante, o primeiro tempo do duelo entre Vitória x Bahia de Feira foi de poucas emoções. Com muitos erros de passe, o Vitória passou a maior parte do primeiro tempo sem criar oportunidades de gols e poucas vezes apresentou ameaça para o goleiro adversário.

O time Rubro-Negro só começou a reagir a partir dos 39 minutos quando Candinho que quase marca para o Bahia de Feira teve sua tentativa frustrada com uma defesa espetacular de Fernado Miguel que afastou a bola para a lateral. O lance despertou o Vitória, que passou a criar, em especial nas bolas levantadas. Mesmo com a melhora, o primeiro tempo encerrou em 0x0.

No segundo tempo, o time mandante já veio com a substituição de Rhaynner no lugar de Fillipe Souto, além disso, o Leão se mostrou mais seguro, rápido e com mais controle e posse de bola.

Com a entrada de Rhaynner, o time ganhou mais velocidade e passou a criar mais chances de gols. Foi aos 16 minutos após uma falta de Gil Baiano em Denilson dentro da área que veio o primeiro gol do Leão. O juiz marcou pênalti, Neílton cobrou e balançou as redes, 1x0 Vitória.

Quatro minutos depois, Neílton cobrou escanteio e em um pulo o zagueiro Kanu acertou o gol, marcando 2x0.

Os gols serviram para dar mais gás ao elenco rubro-nego que corria contra o tempo para conquistar mais gols. A demora foi pouca, pois, aos 25 minutos, o atacante Denílson mandou um chutaço do meio de campo e fez o terceiro gol do Vitória. Segundos após o gol, o jogador levou um cartão amarelo por ter tirado a camisa no momento da comemoração.

Aos 27 minutos, o técnico Vagner Mancini substituiu Juninho pelo atacante André Lima, que apesar de ter perdido um gol de cara e ter um anulado, fez uma boa partida.

Vitória "acorda" no segundo tempo e goleia o Bahia de Feira | Foto: Divulgação/ATarde

Silvânia Nascimento Vitória "acorda" no segundo tempo e goleia o Bahia de Feira

adblock ativo