O Vitória publicou em seu site oficial uma nota onde se mostra totalmente contrário às declarações do jornalista mineiro Lélio Gustavo, que proferiu palavras ofensivas contra a instituição.

No texto, a diretoria rubro-negra diz que o vídeo com as declarações do jornalista foi encaminhado ao departamento jurídico do clube, que vai adotar as medidas legais cabíveis ao profissional e à emissora mineira. [leia íntegra de nota abaixo]

Após marcar no clássico contra o Cruzeiro no domingo, 23, Neto Berola publicou uma foto em sua conta no Instagram com xingamentos ao comentarista Bob Faria, da Rede Globo. Pouco depois, ele apagou a postagem. Posteriormente, Berola havia postado outra imagem, escrevendo na legenda que já havia dito o que queria na foto anterior.

Em seu programa esportivo, na BH News TV, o comentarista Lélio Gustavo criticou o atacante Neto Berola, ex-atleta do clube, hoje no Atlético-MG, e saiu em defesa do companheiro de imprensa usando palavrões e expressões ofensivas se referindo ao jogador, quando utilizou a expressão "volta pra m... do Vitória", citando o passado do atleta no rubro-negro.

Veja os comentários do jornalista durante programa ao vivo:

Da Redação Vitória aciona jornalista; veja vídeo da ofensa

